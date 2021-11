Baumschwebebahn in Bad Harzburg wird gut genutzt

Trotz des späten Saisonstarts ab Anfang Mai aufgrund des vorangegangenen Lockdowns ziehen die Harz-Venture GmbH und die Baumschwebebahn Bad Harzburg GmbH eine positive Bilanz für den Sommer – die Ergebnisse seien „bislang sehr zufriedenstellend“, schreiben sie in einer gemeinsamen Mitteilung.

So konnten von Mai bis Oktober rund 60.000 Gäste auf der Baumschwebebahn und etwa 170.000 Gäste auf dem Baumwipfelpfad begrüßt werden. Insgesamt sind somit seit der Eröffnung der Bahn im August 2020 rund 100.000 Gäste den Burgberg hinunter geschwebt. Im Mai und Juni war der Zulauf insgesamt noch recht verhalten, aber in den starken Monaten Juli, August, September und Oktober konnte noch einmal aufgeholt werden.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass viereinhalb Monate Öffnungszeit fehlen. Deutschlandtourismus liegt im Trend, das zeigen die bisherigen Ergebnisse. Allerdings hat der mystische Harz in diesem Sommer seinem Namen auch alle Ehre gemacht und so haben sich Sturm sowie Schlechtwetter und Regentage noch einmal auf das bisherige Ergebnis ausgewirkt. Wir freuen uns nun auf die letzten Wochen diesen Jahres und blicken voller Vorfreude auf unsere Wipfelweihnacht und das Adventsfliegen. Gerade mit der Baumschwebebahn starten wir in eine Phase, die wir so noch nicht erlebt haben, denn im letzten Jahr mussten wir aufgrund der Pandemie nach drei Monaten Betrieb erst einmal unsere Pforten schließen. Es bleibt also spannend und wir blicken optimistisch auf die Wintersaison“, sagen Eva-Christin Ronkainen-Kolb und Holger Kolb, Geschäftsführer der beiden Einrichtungen.

