Braunlage/Clausthal-Zellerfeld. Der Andrang sei sehr groß, sagt ein Sprecher der Wurmbergseilbahn am Samstag. Bereits am Vormittag seien die gut 600 Parkplätze voll besetzt gewesen.

Harz Winter Am Samstag kommen zahlreiche Skitouristen in den Harz

Zahlreiche Menschen sind zum Ski- und Schlittenfahren am Wochenende in den Harz gefahren. Der Andrang sei sehr groß, sagte ein Sprecher der Wurmbergseilbahn in Braunlage am Samstag. Bereits am Vormittag seien die knapp 600 Parkplätze voll besetzt gewesen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte der Sprecher.

Wegen Sturms musste die Seilbahn am Wurmberg allerdings geschlossen bleiben. Die Sessel- und Schleppliftanlagen am Hexenritt hatten demnach geöffnet. . Lediglich „etwas Puderzucker“ sei gefallen.

Größeres Verkehrschaos blieb trotz zahlreicher Wintertouristen aus

Nach Angaben der Polizei in Clausthal-Zellerfeld blieb ein aus. Sogar die zusätzlichen Parkplätze seien ausgelastet gewesen. Doch außer etwas stockendem Verkehr in der Nähe von Torfhaus sei die Verkehrslage am Samstag entspannt geblieben.

In der Nacht zum Sonntag soll es im Harz oberhalb von 600 Metern wieder schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sollen demnach etwa fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee fallen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de