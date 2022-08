Keine Löschflugzeuge im Harz: Landrat findet deutliche Worte

Die Stimmung ist angespannt auf der Pressekonferenz der Stadt Wernigerode (Sachsen-Anhalt) am Freitagmorgen. Zusammen mit den Einsatzleitern der Feuerwehr, dem Leiter des Nationalparks Harz, Roland Pietsch, und dem Landrat des Landkreis Harz, Thomas Balcerowski (CDU), schildert Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) die Lage am Brocken: „Ich hätte es nicht erwartet nach nur neun Tagen Amtszeit mit einem Großbrand in der Ortslage in Schierke ins Amt zu starten“.

Die Zerknirschung ist groß. 300 Feuerwehrleute sind seit Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, non-stop im Einsatz, um den Brand am Brocken, unter Kontrolle zu kriegen. Am Freitagmorgen hatte er sich bereits auf 13 Hektar ausgedehnt, nachdem sich in der Nacht mehrere Brände zu einem Großbrand vereinigt hatten, wie der stellvertretende Kreiswehrleiter, Jerry Grunau, schildert. Er hatte den nächtlichen Einsatz geleitet. Denn die Lage und die Gefahr, die für die Feuerwehrleute ausgeht, hätte so schlimm nicht werden müssen. Davon sind die Feuerwehrleute hier überzeugt.

Landrat findet deutliche Worte

Thomas Balcerowski, Landrat des Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt Foto: Holger Wegener / Landratsamt Harzkreis

Kai-Uwe Lohse, Kreisbrandmeister des Harzkreises, wirkt resigniert als er auf der Pressekonferenz erklärt: „Zu der schwierigen Lage kam wieder mal erschwerend hinzu, dass wir in der Frühphase des Brandes auf Luftunterstützung verzichten mussten. Das hätte die Ausbreitung, zumindest minimiert.“

Lohse berichtet, dass nach der Anforderung von Luftunterstützung am Donnerstag um 14.31 Uhr, erst am Freitagmorgen Helikopter zur Verfügung gestanden hätten. Es sei zwar schon am Donnerstag ein Helikopter Richtung Harz geschickt worden, dieser musste aber unverrichteter Dinge wegen eines Defektes wieder abfliegen. Kreisbrandmeister Lohse nennt diesen Vorgang eine „schwarze Tradition“ im Landkreis Harz.

Auch aus Landrat Thomas Balcerowski spricht die Frustration: „Was wir hier gerade sehen, ist das, was wir eigentlich immer verhindern wollten. Wir sehen, dass wir zwingend Luftunterstützung brauchen. Insofern glaube ich, dass wir nicht mehr lange über Löschflugzeuge im Harz diskutieren müssen. Es wird Zeit, dass wir sie anschaffen. Gestern hätten wir sie gebraucht.“

Der Landrat kündigte an, nach dem Abschluss der Löscharbeiten Gespräche einfordern zu wollen. Für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr sei es lebensgefährlich in den Brandzonen. „Ich bin es leid als Landrat permanent diese Diskussion führen zu müssen. Wir gefährden Mensch und Material.“

Ein Löschhubschrauber bekämpft den Waldbrand bei Schierke. Erst am Freitag, fast 20 Stunden nach der Anforderung von Luftunterstützung durch die Feuerwehr, stand sie auch bereit. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Frustration und Erschöpfung

Die angespannte Gefahrenlage durch trockenes Holz führe bei vielen Feuerwehrkräften zu Frustration und Erschöpfung, auch wenn Einsatzleiter Marco Söchting betonte, dass die Motivation der Kameradinnen und Kameraden ungebrochen hoch sei. Abschließend gab Landrat Balcerowski zu verstehen, dass es eine Auswertung der Ereignisse am Brocken nach dem Abschluss der Löscharbeiten geben müsse, aber: „Ich bin es leid immer nur drüber zu reden. Ich möchte jetzt Ergebnisse sehen.“ Erst im Mai hatte in Wernigerode ein runder Tisch über die Trockenheit und die daraus resultierende Waldbrandgefahr getagt.

Waldbrand im Harz ausgebrochen- 13 Hektar bei Schierke betroffen Waldbrand im Harz ausgebrochen- 13 Hektar bei Schierke betroffen Wegen der Trockenheit ist am Donnerstagabend ein Waldbrand im Harz ausgebrochen. Mit verheerenden Folgen. Foto: Matthias Bein (dpa)

