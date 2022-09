Nach Angaben der Polizei Halberstadt ist am Brocken ein Feuer ausgebrochen.

Erneutes Feuer im Harz Waldbrand am Brocken – Polizei: Berg könnte evakuiert werden

Unweit der Trasse der Brockenbahn ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei in Halberstadt ging der erste Notruf gegen 14.30 Uhr ein. Noch ist das Ausmaß des Brandes völlig unklar, die Polizei spricht jedoch von einem „ziemlich großen Brand“. Erkundungsflüge der Feuerwehr unter anderem mit Hubschraubern sollen erste Erkenntnisse bringen. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist in der Überlegung, den Brockengipfel zu evakuieren.

Erst vor gut drei Wochen hatte es in Schierke am Fuße des Brockens gebrannt. Der Brand war erst nach drei Tagen gelöscht.

