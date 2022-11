Tödlicher Unfall im Harz: Auto verbrennt auf B4 in Bad Harzburg

Einen tödlichen Unfall hat es am Freitagmittag auf der Bundesstraße 4 in Bad Harzburg gegeben (Symbolfoto).

In Bad Harzburg hat sich am Freitag gegen elf Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Autofahrer mit seinem Pkw die Bundesstraße 4 aus Richtung Bad Harzburg kommend in Richtung Torfhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen auf Höhe des Gabbro-Steinbruchs nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw in Vollbrand und wurde komplett zerstört. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nicht mehr aus dem Fahrzeug retten und mussten ihn tot bergen.

Der 47-jährige Lkw-Fahrer aus dem Kreis Dithmarschen wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Goslar gebracht. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 300.000 Euro. Die Bundesstraße 4 war aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur zweifelsfreien Feststellung der Identität des Pkw-Fahrers und des Unfallhergangs durch Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

red

