Weihnachten im Harz: Baumwipfelpfad lockt mit Beleuchtung

Am Wochenende des dritten Advents dürfen sich Weihnachtsfans auf die 6. Wipfelweihnacht freuen: Der Baumwipfelpfad Harz wird weihnachtlich illuminiert. Es darf den Klängen der Liveacts gelauscht und an den Verkaufsständen gebummelt werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Erstmalig findet in dem Zusammenhang das Adventsfliegen der Baumschwebebahn Harz statt. 180 Personen haben die Möglichkeit, illuminiert durch die Nacht zu schweben und durch die weihnachtlichen Wipfel zu schlendern. Das Team um Harz Venture freut sich darauf, mit den Besuchern zu entschleunigen.

6. Wipfelweihnacht: Auch Musik im Programm

Gespickt ist das Musikprogramm mit regionalen Acts. So dürfen sich Besucher am 9. Dezember auf Sophia Peinemann (16.30 Uhr) freuen, gefolgt vom St.-Nicolai-Frauenchor (17.30 Uhr) und dem Blasorchester Herzberg (19 Uhr). Am 10. Dezember wird Sandra Krämer (16.30 Uhr) in den Wipfeln singen, gefolgt vom Blasorchester Herzberg (18 Uhr) und Sophia Peinemann (19 Uhr).

Insgesamt haben sich 13 Aussteller angemeldet und bieten ihr Handwerk zum Verkauf an.

Weitere Informationen gibt es unter www.harzventure.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de