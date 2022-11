Rad an Herzberger Rettungswagen gelöst – Polizei sucht Zeugen

Herzberg. Unbekannte haben an einem Wagen der Rettungswache in der Sieberstraße die Radmuttern gelockert. Die Polizei Herzberg bittet um Hinweise. Der Bericht.

Zu einem gefährlichen Fall von Vandalismus ist es in Herzberg am Harz gekommen.

Von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Herzberg am Harz berichtet die Polizei Göttingen.

Herzberg: Unbekannte lösen Radbolzen an einem Rettungswagen

Die Besatzung eines Rettungswagens aus Herzberg stellte demnach beim Verlassen eines Einsatzortes am 9. November neben einer Unwucht auch auffällige Geräusche beim Fahren fest und entschied sich eine Werkstatt aufzusuchen. Bereits im Rahmen einer vorangegangenen Einsatzfahrt, unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn, bemerkte ein 58-jähriger Rettungsassistent bei der Verlegung eines Patienten zum Krankenhaus merkwürdige Schleifgeräusche, konnte diese aber zunächst nicht zuordnen.

In der Werkstatt fiel schließlich auf, dass alle sechs Radbolzen des hinteren linken Zwillingsreifens gelöst waren und sich bereits mit der Hand herausdrehen ließen. Eine fehlerhafte Montage konnte hier ausgeschlossen werden, so dass nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen davon ausgegangen werden muss, dass die Bolzen am Reifen durch Unbekannte mit einem geeigneten Werkzeug gelöst wurden, so die Polizei weiter.

Herzberger Rettungswagen muss nach Vandalismus außer Dienst

Da die Radlöcher der betroffenen Seite zwischenzeitig bereits ausgeschlagen waren und die Radnabe starke Beschädigungen aufwies, musste der Rettungswagen für den restlichen Tag außer Dienst gestellt und ein Ersatzfahrzeug organisiert werden.

Die Polizei in Herzberg hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen oder Anwohner, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Sieberstraße und im Nahbereich der Rettungswache am vergangenen Mittwoch, 9. November 2022, in der Zeit zwischen 6.30 und 13.52 Uhr geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05521/92001-0 an die Polizei in Herzberg zu wenden.

pol

