Transporter überschlägt sich im Oberharz – Fahrer schwer verletzt

Clausthal-Zellerfeld. Verletzt wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der B241 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Goslar in Höhe des Unteren Kellerhalsteiches.

Bei einem Verkehrsunfall im Oberharz ist ein Mann aus Göttingen am Dienstagabend verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der 28-Jährige war demnach gegen 22.10 Uhr auf der B241 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Goslar unterwegs, als er in Höhe des Unteren Kellerhalsteiches mit seinem Transporter in einer Linkskurve trotz Vollbremsung geradeaus fuhr.

Mann bei Unfall im Harz schwer verletzt

Das Fahrzeug überschlug sich, der Fahrer wurde schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

„Vermutlich waren eine nicht angepasste Geschwindigkeit, die nasse Fahrbahn und die falsche Einschätzung des Fahrbahnverlaufs unfallursächlich“, schreibt die Polizei. Der Sachschaden werde auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

pol/mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de