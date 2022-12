Spektakuläre neue Attraktion für den Harz: Das plant Wernigerode

Wernigerode. Für fast zwei Millionen Euro soll in den nächsten Monaten eine Erlebnisturmanlage im Bürgerpark entstehen. Darauf können sich die Besucher freuen.

Der Harz ist eine beliebte Touristenregion in Deutschland. Die Entstehung liegt tausende Jahre zurück.

Im Wernigeröder Bürgerpark soll eine gigantische Erlebnisturmanlage mit Hängebrücken, Rutschen und weiteren Spiel- und Lernelementen entstehen. Bereits in diesem Jahr konnten mehr als 150.000 Besucher in der Park- und Freizeitanlage gezählt werden, so die Stadt Wernigerode. Die Betreiber rechnen, sobald der Bau des Projektes beendet ist, mit nochmals steigenden Besucherzahlen.

Die Planung und erste grundlegende Baumaßnahmen für das Projekt sind mittlerweile weit fortgeschritten. Es sind zahlreiche Ausschreibungen und Vergaben erfolgt. Die Fundamente sind fertiggestellt, so die Stadt. Mittlerweile stehen drei Stahltürme im Park, die nun noch auf ihre Verbindungen durch Brücken warten. Aufgrund der zum Planungsbeginn nicht erkennbaren Kostenentwicklung in der Bauwirtschaft sind die ursprünglich aufgeführten Preise nicht mehr aktuell gewesen. „Die aktuelle Baukonjunktur tat ihr übriges, und auch durch den vorgeschriebenen Vergabeprozess konnten geplante Termine nicht eingehalten werden“, so Oberbürgermeister Tobias Kascha.

Eingeschneit steht einer der drei Stahltürme im Bürgerpark Wernigerode. Foto: Stadt Wernigerode

In enger Abstimmung zwischen der Park und Garten GmbH als späterem Nutzer und der Stadtverwaltung habe man zunächst Einsparoptionen ausgelotet und dann beim Land einen Antrag auf Nachförderung gestellt. Da ein Großteil der Kosten ausschließlich den nicht vorhersehbaren Auswirkungen der Konjunktur und der Weltwirtschaft zuzuschreiben war, hat das Land einer Aufstockung der Fördermittel zugestimmt. Insgesamt stehen für das Projekt nun 1,86 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Die Stadt Wernigerode steuert 100.000 Euro Eigenmittel bei.

Nun gilt es nahtlos weiterzuarbeiten. Zunächst werden die Bauteile beauftragt, die bisher nur unter Vorbehalt ausgeschrieben wurden sind. Dazu gehört zum Beispiel die Dschungelbrücke zwischen Turm 2 und 3. Danach folgen Rutschen, Spielelemente, ein Klettermikado in Turm 2 und mehr.

red

