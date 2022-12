Traurige Nachricht zu Weihnachten: „Brocken-Benno“ ist tot

Eine traurige Nachricht am Heiligen Abend: „Brocken-Benno“ ist gestorben. Wie auf der Facebook-Seite des bekannten Harz-Wanderers zu lesen ist, verstarb der 90-Jährige in der Nacht zum 24. Dezember. Das sei aus dem Kreise der Familie bekannt geworden.

„Nach langer schwerer Krankheit ist er friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen“, so heißt es auf der Facebook-Seite von Brocken Benno, der mit bürgerlichen Namen Benno Schmidt heißt. „Schon frühzeitig hielt er sich gerne in den Harzer Wäldern auf. Der Brocken gehörte bis zur Sperrung in den 60er Jahren zu seinen beliebten Zielen“, heißt es dort weiter. „Am 3. Dezember 1989 nahm er seine Wanderungen zum Brocken wieder auf. Benno Schmidt zählte an diesem Tag zu den mehreren hundert Menschen, die auf den Zugang drängten. Am 26. August 1995 beging er seinen tausendsten Aufstieg und erhielt an diesem Tag von Wanderfreunden des Harzklubs Wernigerode den Beinamen Brocken-Benno. Am Tag der Deutschen Einheit 2016 erreichte er den Gipfel zum achttausendsten Mal und wanderte auch weiterhin fast täglich auf den Berg.“

90. Geburtstag und 9000. Aufstieg

Am 22. Mai dieses Jahres habe Brocken-Benno seinen 90. Geburtstag und seinen 9000. Aufstieg auf dem Brocken gefeiert. Bei seinen Wanderungen sei es ihm allerdings nie um Rekorde gegangen, „sondern nur um das Naturerlebnis“, so schreiben die Betreiber seiner Facebook-Seite. „Als Sonderbotschafter der Harzer Wandernadel engagierte er sich unter anderem sehr stark in der Wanderbewegung. Für dieses Engagement und für seine Botschaftertätigkeit erhält Benno Schmidt 2018 den Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt. Zwei Jahre später wird er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er begegnete bei seinen Wanderungen unzähligen Menschen die ihn als Vorbild gesehen haben. Der Harz verliert mit Benno nicht nur einen engagierten Menschen sondern auch einen Werbebotschafter für die gesamte Region und den Brocken. Wir werden Benno als guten Freund in Erinnerung behalten und sein Vermächtnis auf dieser Seite weiterführen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de