Wetterdienst warnt vor Orkanböen im Oberharz

Wanderer gehen bei Nieselregen auf der Brockenstraße zum Brocken. Das milde Wetter hat auch die wenigen Schneereste auf dem Brocken zum Schmelzen gebracht. In den kommenden Stunden ziehen orkanartige Böen über den Harz-Gipfel.

In den höchsten Lagen des Harzes muss in der Nacht zu Montag mit Orkanböen gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Sonntag eine entsprechende Unwetterwarnung für Lagen über 1.000 Meter heraus. Der Brocken als höchste Erhebung des Harzes ist 1.141 Meter hoch.

Der DWD erklärte, dass in der Nacht Windgeschwindigkeiten bis Tempo 120 möglich seien. Der Sturm schwillt bereits am dem Mittag des 1. Weihnachtsfeiertags stetig an: Ab 12 Uhr gilt für die höheren Lagen eine Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis Tempo 75, später gegen Abend bis Tempo 100. Die Orkanböen-Warnung ist bis Montag, 9 Uhr gültig. Der Wind kommt anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung.

Menschen sollten den Aufenthalt im Freien innerhalb des Warngebiets möglichst meiden. Bei Windgeschwindigkeiten könnten Bäume entwurzelt werden und Äste oder Gegenstände herabstürzen.

Mehr News aus dem Harz:

dpa/mjc

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de