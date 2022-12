Liebenburg. Sirenen heulten am Freitagabend über Dörnten und Othfresen. Passanten meldeten einen Flächenbrand am Nordhees. Das war los:

Sprühende Funken Feuerwerk löst Flächenbrand-Alarm in Liebenburg aus

Bereits am vorletzten Abend des alten Jahres ereilte die Ortsfeuerwehren Dörnten und Othfresen ein „Feuerwerk“-Einsatz, als am Freitagabend um kurz nach 20 Uhr über beiden Ortschaften die Sirenen aufheulten. War zunächst von einem Autofahrer auf der Kreisstraße 2 ein dubioser „Flächenbrand im Wald am Nordhees“ gemeldet worden, gestaltete sich die Situation für die Einsatzkräfte vor Ort anders.

Nahe des dort stehenden Sendemastes hatten Unbekannte eine große Feuerwerkbatterie gezündet, die mit viel Rauchentwicklung, Flammen und sprühenden Funken brannte. Passanten hatten darin einem Flächenbrand erkannt und richtigerweise die Feuerwehr verständigt. Eine kurze Zeit wurde sogar der Brand des Sendemastes vermutet, doch vor Ort klärte sich die Einsatzlage schnell.

Im Einsatz war die Feuerwehr Dörnten mit sieben Feuerwehrkräften und einer Bereitschaft am Feuerwehrhaus. Mit einer Kübelspritze löschten sie den noch immer brennenden Feuerwerkskörper. Die Unterstützung der Kameraden aus Othfresen wurde nicht mehr benötigt. Noch auf der Anfahrt konnten sie den Einsatz wieder abbrechen. Vor Ort war auch der Liebenburger Gemeindebrandmeister Christoph Schubert und zwei Beamte der Polizei Goslar, die den Vorfall aufnahmen. Nach einer knappen Stunde war der Einsatz beendet.

Mit Blick auf die bevorstehende Silvesternacht mahnte Fabian Markus als Dörntener Ortsbrandmeister und Einsatzleiter für einen besonnenen und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwerkskörpern.

