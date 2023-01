Knapp 4.000 Zuschauer beim Schlittenhunderennen im Harz

Hasselfelde. Anfang Januar verwandelt sich Pullman City im Harz in eine Stadt schneller Vierbeiner. So gingen die Veranstalter mit dem fehlenden Schnee um.

Gut 4.000 Zuschauer haben am Wochenende das traditionelle Schlittenhunderennen rund um die Westernstadt Pullman City bei Hasselfelde im Harz verfolgt. Dabei waren nach Einschätzung von Rennleiter und Veranstalter Wolf-Dieter Polz vom Sportverein Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland am Samstag mehr Menschen an die Strecke gekommen als am Sonntag. „Das war wetterbedingt, denn wir sind am Sonntag mit Regen in den Tag gestartet“, sagte Polz.

Mehr als 90 Starter aus dem In- und Ausland waren zu den Rennen in 13 Klassen angereist, unter anderem aus Italien, den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz und sogar der Ukraine. Weil es keinen Schnee und milde Temperaturen gegeben hatte, war die Veranstaltung als Wagenrennen angesetzt worden. „Sonst hatten wir ja hier und da immer noch Schneereste, aber heute ist alles grün“, so Polz.

Schlittenhunderennen in Pullman City bei Hasselfelde Schlittenhunderennen in Pullman City bei Hasselfelde Ein Teilnehmer des 22. Internationalen Schlittenhunderennens in der Westernstadt Pullman City Harz bei der Rundenhatz. Mit Gespannen von bis zu zwölf Hunden rasten die Musher über den 5,6 Kilometer langen Trail. Gefahren wurde mit Wagen, da es keinen Schnee gab. Foto: Matthias Bein / dpa

Bei dem seit 2001 stattfindenden Schlittenhunderennen gehen nicht nur Erwachsene an den Start, auch Kinder sind dabei. Auf die Rundenhatz ging es den Angaben zufolge mit den lauffreudigen Vierbeiner der Rassen Alaskan Malamuten, Siberian Huskies oder Samojeden mit dem Fahrrad, dem Roller oder mit dem Gespannwagen mit bis zu zwölf Hunden.

Am 4. und 5. Februar soll es im niedersächsischen Harzort Clausthal-Zellerfeld ein weiteres Schlittenhunderennen des Vereins geben. Alle Hoffnungen lägen darauf, dass dann Schnee liegt, so Polz.

