Laube brennt – Feuerwehr schützt das Nachbarhaus

Die Serie von Laubenbränden in Helmstedt reißt nicht ab. Wieder ist ein Holzschuppen auf einem Grundstück an der Walbecker Straße durch ein Feuer zerstört worden.

Wie die Feuerwehr meldet, ging der Alarm in der Nacht zu Donnerstag gegen 1 Uhr ein. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz wurden eingesetzt. Die Ehrenamtlichen verhinderten laut Pressemitteilung, dass das Feuer auf das angrenzende, leerstehende Wohnhaus übergreifen konnte. Einige Fenster eines weiteren Hauses in der Nachbarschaft seien laut Polizei durch die Hitzeentwicklung beschädigt worden.

Die nur zehn Quadratmeter große Hütte war nicht mehr zu retten. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge mit 24 Feuerwehrleuten. Die Helfer konnten nach gut einer Stunde wieder abrücken.

Der Verdacht, dass der Vorfall im Zusammenhang mit all den anderen Bränden in der Umgebung dort steht, liegt nahe. Allein seit dem 1. Dezember hat es in der Ziegelberg-Siedlung viermal gebrannt. Dem Feuer in einem Carport und Dachstuhl mit einem 100 000 Euro-Schaden an der Walbecker Straße folgten in der Vorweihnachtszeit drei Laubenbrände. Stets sind sie in der Dunkelheit gelegt worden.

Bereits seit März beschäftigen Brandstiftungen die Ermittler. Inklusive des aktuellen Falls sind es mittlerweile 15. Als die schwersten gelten das Inbrandsetzen eines Geflügelstalls, wobei 20 Hühner getötet wurden, sowie die Brandstiftung an einem Wohnmobil, der über Nacht am Maschweg geparkt war. Der Besitzer, der darin schlief, erlitt leichte Verletzungen.

Die Häufigkeit dieser Fälle gehen an die Substanz der freiwilligen Helfer, zumal sie durch die Wetterkapriolen im vergangenen Jahr ohnehin schon besonders gefordert waren. Im Jahr 2017 wurde die Ortswehr Helmstedt zu 358 Einsätzen gerufen.

Was die Brandserie rund um den Ziegelberg betrifft: Die Polizei geht von einem Serientäter aus, über dessen Motiv sie nur spekulieren kann. Für Hinweise im Zusammenhang mit dem Carport-Feuer Anfang Dezember lobt die Öffentliche Versicherung eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro aus. Das Polizeikommissariat Helmstedt nimmt Hinweise entgegen unter Telefon (0 53 51) 52 10.