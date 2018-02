Am Lappwaldsee können Kinder wieder Ostereier suchen. Foto: Stadt Helmstedt

Stadt bietet Osteraktion für Kinder am Lappwaldsee

Die Eiersuche ist zu Ostern bei Kindern jedes Jahr eine Attraktion. Der Osterhase versteckt die Eier und die Kinder müssen sie finden – was kann es besseres geben? Auch in diesem Jahr lädt die Stadt Helmstedt alle Kinder zur großen Ostereiersuche an den Lappwaldsee ein. Und wer weiß, vielleicht ist der Osterhase auch zu sehen …

Am Samstag, 17. März, ab 10 Uhr erwartet Bürgermeister Wittich Schobert kleine und große Gäste am Ende des Büddenstedter Weges. Von dort aus geht es gemeinsam bis zum Informationspunkt am Lappwaldsee, „Am Petersberg“.

Dort angekommen, beginnt die große Ostereiersuche für die Kinder. Danach sorgt das Team des städtischen Jugendfreizeit- und Bildungszentrums mit zahlreichen Attraktionen für die Unterhaltung der Kinder. Die Jugendfeuerwehr Helmstedt bietet Bratwurst und Getränke an.

Körbchen für die Ostereiersuche sollten mitgebracht werden. Eltern werden gebeten, ihre Kinder zu begleiten. Es wird um vorherige Anmeldung bei der Stadt Helmstedt im Bürgerbüro, Markt 1, oder telefonisch unter (0 53 51) 17 17 17 gebeten.