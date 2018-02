Im Grünen Band geht es um Energie

Die Regionalmanagements der Leader-Regionen „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“, „Osterode am Harz“, „Isenhagener Land“ sowie „Elbtalaue“ trafen sich zu einem gemeinsamen Gespräch. Sie alle liegen am „Grünen Band“, dem fast 1400 Kilometer langen Geländestreifen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, und wollen in Zukunft in Form eines Leader-Kooperationsprojektes zusammenarbeiten. Fokus-Thema dabei ist laut einer Mitteilung des Projektbüros Amtshof Eicklingen „das Grüne Band“.

Auf Initiative der Leader-Region „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“ hin hatte bereits im vorigen Jahr ein erstes Anbahnungstreffen der beteiligten Regionalmanagements stattgefunden. Hatte man sich damals noch auf die Ausschilderung eines gemeinsamen Radweges am „Grünen Band“ konzentriert, so wurde später schnell klar, dass das Projekt eine andere Ausrichtung benötigt. Grund hierfür sei unter anderem, dass insbesondere im Harz das Thema Radfahren aufgrund der Landschaft eine eher untergeordnete Rolle spielt. In anderen Regionen wiederum seien bereits viele Radrouten ausgeschildert. Überdies könne eine Kooperation zu diesem Thema nicht ohne die Einbeziehung der östlich gelegenen Nachbarregionen am „Grünen Band“ funktionieren.

Vereinbart wurde daher, dass sich zunächst jede Region mit ihrer jeweiligen Nachbarregionen in den ostdeutschen Bundesländern abstimmt. Dabei sollen regionsspezifische Schwerpunktthemen (etwa Wandern im Harz, Energie/Braunkohleabbau in Helmstedt) in den Fokus gerückt werden. Das große Überthema – sozusagen die inhaltliche Klammer – aber solle weiterhin das „Grüne Band“ bilden. Langfristig sollen dann alle „Mikro-Kooperationsprojekte“ zu einem großen Projekt zusammengeführt werden.

Informationen gibt es auf www.leader-gruenesband.de