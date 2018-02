Warum Schrott ein Rohstoff ist

Helmstedt Auf dem Gelände des Unternehmens Zabel in Helmstedt schließt sich der Kreislauf des Konsums.

Es ist kalt auf dem Schrottplatz an der Emmerstedter Straße. Der Schlosser Andreas Meier braucht ein paar Minuten, um seinen Bagger mit schwerem Greifer auf Betriebstemperatur zu bringen. Gleich wird er ein Auto für den Schredder vorbereiten. Meier arbeitet beim Containerdienst und Schrotthandel Zabel, ein alteingesessenes Helmstedter Unternehmen, 1958 von Irmgard Zabel gegründet.

Heute lenken Christiane Zabel und Frank Hartung die Geschicke des Betriebes und seiner sieben Mitarbeiter. Schrott, sagen sie bei einem Besuch unserer Zeitung, sei für sie ein Rohstoff.

„Derzeit warten bei uns 450 Karossen auf ihr Ende im Schredder.“ Frank Hartung, Betriebsleiter im Unternehmen Zabel.

Das Gelände des Unternehmens misst ganze 27 000 Quadratmeter, so viel, wie ein Neubaugebiet mit mindestens 40 Grundstücken. Von der Emmerstedter Straße aus möchte man das kaum glauben. Berge alten Eisens und Metalls türmen sich rechts und links der Wege über das Gelände, fein voneinander getrennt, denn Metall sei nicht gleich Metall, informiert Frank Hartung –Edelstahl, Zink, Gusseisen, Industriestahl, Kabel, jede Menge alte Felgen, Reste einer Produktionsstrecke für einen alten Fünfzylinder von VW, Getriebe, Baustahl oder Ständerwerk aus dem Trockenbau, ein Überbleibsel vom Klinikumbau in Helmstedt.

Auf dem Zabel-Gelände schließt sich der Kreis, Endprodukte werden wieder zu Rohstoffen, ein neuer Anfang. „Hier landen alle Metalle und Nichtmetalle“, so Hartung. Nichtmetalle sind etwa Kupfer und Blei.

Der Platz der Zabels ist eine wahre Fundgrube. Vom Fahrrad bis hin zur Radkappe für Autoreifen – wer sucht, der findet, und meist sogar für einen günstigen Preis. Aber es gilt: Selbst sind die Suchenden, zum Beispiel bei den alten Autos. 450 Karossen warten derzeit auf ihr Ende im Schredder.

Das seien noch wenige, erzählt Frank Hartung bei einem Rundgang über den Platz. Sie würden zunächst „trockengelegt“ und dann in kleinen Stapeln abgestellt.

Der Zustand der Autos ist unterschiedlich. Eben stehen zwei recht junge auf dem Hof, die neuerliche Abwrackprämie für Dieselfahrzeuge macht sich auch beim Verwerter Zabel bemerkbar. Für Ersatzteil- und Schnäppchenjäger ist das ein Glücksfall. Den klassischen Schrotthändler auf vier Rädern gibt es kaum noch. Und die ganz goldenen Zeiten sind vorbei. Schrott wird nach Gewicht bezahlt. Eben zerdrückt Mitarbeiter Andreas Meier mit der Kralle seines Baggers einen Mercedes C 220, Baujahr 2001.

Im Verwertungssystem der Zabels hat das Auto die Nummer 104-2017. Nach nur wenigen Minuten liegt der Wagen platt wie eine Flunder auf dem Boden.

Demnächst kommt er in Salzgitter in den Schredder, eine Maschine, die den ehemaligen Wagen in seine Rohstoffe trennt. Die Firma Zabel bekommt vom Betreiber des Schredders um die 100 Euro für den Mercedes.