Eine Fußgängerzone feiert Jubiläum

Den Jubel in der Stadt über die Einrichtung einer Fußgängerzone teilte unsere Zeitung mit der Herausgabe einer Sonderveröffentlichung.

Wer im Internet forscht, der findet unter dem Stichwort „Älteste Fußgängerzone Deutschlands“ eine Reihe von Titelaspiranten. Essen, Oldenburg, Kassel, sie alle nehmen den Superlativ mit der einen oder anderen Begründung für sich in Anspruch. Ob Helmstedt die älteste Fußgängerzone zumindest in unserer Region hat, diese Frage werfen wir besser gar nicht erst auf und belassen es bei dem Hinweis, dass die Stadt auf jeden Fall stolz darauf sein kann, sehr früh den Autoverkehr aus der Einkaufszone verbannt zu haben, nämlich schon 1967. Ihren 50. Geburtstag als Fußgängerzone hätte Helmstedts Shopping-Meile, die Neumärker Straße, bereits im November 2017 feiern können. Doch eignet sich milderes Wetter sehr viel besser für eine Party unter freiem Himmel. Deshalb hat sich die Werbegemeinschaft Helmstedt aktuell/Stadtmarketing beizeiten dafür entschieden, das Jubiläum am Sonntag, 8. April, nachzufeiern – gepaart mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Das Motto: „Happy birthday! 50 Jahre Fußgängerzone. Kleine Stadt. Große Party“.

Seit 1967 also ist die Neumärker Straße mit ihren vielen Läden und Geschäften reine Fußgängerzone. „Es hat eine Menge Arbeit und eine Menge Geld gekostet, die stark befahrene Straße umzugestalten“, blickt Kerstin Pflaum von Helmstedt aktuell zurück. „Heute kann man sie sich gar nicht mehr anders vorstellen.“

Mit einer offiziellen Eröffnungszeremonie, Musik, Spaß für die Kleinen, Vorträgen und Stadtführungen soll der runde Geburtstag der Helmstedter Haupteinkaufsstraße gefeiert werden. Die Vergangenheit und abwechslungsreiche Geschichte der Fußgängerzone solle dabei angemessen gewürdigt werden, meint Kerstin Pflaum. Ebenso wichtig sei es, der Party einen zeitgemäßen Anstrich zu geben, um deutlich zu machen, dass die Neumärker auch in Zukunft eine wichtige Rolle für die Stadt spielen soll.

Wie diese Zukunft aussehen könnte, darüber will die Stadtverwaltung mit den Bürgern in den nächsten Monaten ausgiebig diskutieren. Helmstedt will sich – nahezu gleichzeitig – ein Stadtentwicklungskonzept und ein neues Einzelhandelskonzept geben. Beides ziemlich dicke Bretter mit erheblichem politischen Abstimmungsbedarf.

Leerstände in der Innenstadt sind kein neues Thema. Es gibt sie in vielen Orten – von Peine bis Gifhorn, von Wolfenbüttel bis Salzgitter. Aber nun will die Stadt das Problem bei den Hörnern packen. Sie hat zum Beispiel eine Leerstandsbörse auf ihrer Internetseite eingerichtet. Die Stadt bietet ihre Unterstützung bei der Vermittlung von Gebäuden und Ladenflächen kostenfrei an.

Mehr als 50 Leerstände gibt es aktuell in der Innenstadt. Mit welchen Mitteln sich die Situation jemals wieder verbessern ließe, das beschäftigt Rat und Verwaltung. Eine der Kernfragen dabei: Ist eine Fixierung auf Einzelhandelsangebote bei der Bekämpfung der Leerstände in der Innenstadt noch aussichtsreich und zeitgemäß? Stadtrat Henning Konrad Otto sieht das so: „Wenn der Handel allein die Innenstadt nicht mehr großflächig beleben kann, dann müssen wir über die Stärkung der Wohnfunktion und die Ansiedlung von Gastronomie, Handwerk und Kleingewerbe nachdenken.“