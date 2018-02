Der Landkreis Helmstedt, die Stadt Helmstedt, sie haben Nehmerqualitäten. Sie denken, ich spiele auf die Notwendigkeit einer finanziellen Unterstützung durch Bund und Land an? Nein, hier soll die Rede sein von einem Landstrich, der es versteht, sich trotz ungünstiger Rahmenbedingungen ein Fundament für die Zukunft zu schaffen. Viele Kommunen in unserer Region und in Niedersachsen stehen wirtschaftlich deutlich besser da, nicht immer aufgrund eigener Verdienste. Manches ist manchem in den Schoß gelegt worden. Für Helmstedt trifft das ganz sicher nicht zu. Hier wird sich fast alles hart und hartnäckig erarbeitet. Der Umgang mit Dürreperioden ist den Menschen vertraut. Eine Mentalität, die sich eines Tages noch besser auszahlen könnte, als sie es heute schon tut. Begleitende Unterstützung von außen, ja, sie wird noch eine Weile erforderlich sein. Muskelaufbau, wenn man so will. Wie im Sport. Erst kommt das Training, dann der Wettkampf. Der Kreis Helmstedt, vor kurzer Zeit noch Übernahmekandidat für eine Fusion, hat sich geschüttelt wie ein Boxer, nachdem er auf die Bretter gegangen ist. Und jetzt will er es noch einmal wissen. Er hat sich die Trainingsklamotten übergestreift und ist unterwegs, um sich die Lungen mit frischer Luft zu füllen und den Körper zu straffen.

Ihn auf wackeligen Beinen zu erwischen, wird beim nächsten Mal nicht so leicht sein.

„Erst kommt das Training, dann der Wettkampf.“ Michael Strohmann über das Stehvermögen des Landkreises Helmstedt.