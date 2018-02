Starker Zusammenhalt und große Hilfsbereitschaft

Hans-Joachim Doil (links) und Burkhard Röker, beide Mitglied des Kirchenvorstandes an St. Christophorus, und Sina Kusche, engagiertes Mitglied der Gemeinde, inmitten von Kindern der Krabbelgruppe. Sie freuen sich, dass das Gemeindeleben auch ohne Kirchraum so gut funktioniert. Foto: Beatrix Flatt

Maximiliane Götz, 28 Jahre alt, kandidiert für den Kirchenvorstand der Gemeinde St. Christophorus in Helmstedt. Als neue Einwohnerin in Helmstedt hat sie hier eine Heimat gefunden. „Alle werden in das Gemeindeleben miteinbezogen“, beschreibt die junge Mutter das Besondere der Kirchengemeinde im Osten der Stadt. „Es wird immer Gelegenheit und Raum geboten, sich einzubringen.“

Dabei blickt die Kirchengemeinde auf ein turbulentes Jahr zurück. Am 15. Juni 2017 kam es zu einem Brand in der Küche des angrenzenden Gemeindezentrums. Die Kirche muss von Grund auf saniert werden.

Aber das kirchliche Leben ging immer weiter. „Wir haben nichts ausfallen lassen, keinen Gottesdienst und kein Treffen der vielen Gruppen“, so Burkhard Röker, Mitglied des Kirchenvorstandes. Die ersten Gottesdienste fanden im Freien auf Bänken unter dem Glockenturm statt. Der übliche Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst, der auch für das aktive Gemeindeleben steht, wurde auf die Terrasse von Pastorin Birgit Rengel verlegt.

„Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der Gemeindemitglieder war überwältigend“, blickt Röker, 62 Jahre alt, zurück. „Das sind die Früchte unserer langjährigen Arbeit, diese lebendige Gemeinde aufzubauen“, betont Hans-Joachim Doil, ebenfalls Mitglied des Kirchenvorstandes. Sein Einsatz für die Kirchengemeinde ist riesig. „Im Moment ist es wie eine Halbtagsstelle“, erläutert der 66 Jahre alte Rentner. „Es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht in der Gemeinde bin.“

Der Gemeindesaal ist zum Dreh- und Angelpunkt des kirchlichen Lebens geworden. Hier finden Gottesdienste und Andachten statt, und er ist Treffpunkt aller kirchlichen Gruppen. Für Gottesdienste und Veranstaltungen mit größeren Besucherzahlen gibt es das Kirchenzelt auf dem Parkplatz vor der Kirche. „Das Zelt für 200 Personen war schon viele Male richtig voll“, so Doil.

Röker und Doil fühlen sich nicht allein. Das Interesse an der Gemeindearbeit hat nach ihrer Beobachtung zugenommen und der Kreis der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen weit über den Kirchenvorstand hinaus habe sich nach dem Brand noch erweitert. Deshalb war es uns auch wichtig, dass alle Aktivitäten in der Gemeinde nach dem Brand weitergehen. „Das hat die Menschen doch hierher gebracht, dann können wir sie doch jetzt nicht wegschicken“, schildern sie ihre Gedanken unmittelbar nach dem Brand. Für Röker ist die Gemeinde ein großes Zentrum der Begegnung unter kirchlichem Dach. Die vielen Gruppen und Aktivitäten von Seniorentreffen, Frauengruppen, Krabbelgruppen, Musikgruppen, Pfadfinder, Schülertreff, Bürgerinitiativen und Arbeitskreisen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen machen für ihn das Gemeindeleben aus. „Wir sind nah dran an den Menschen, wir moralisieren aber nicht.“

„Aber zu uns kommen auch viele Menschen am Sonntag in den Gottesdienst“, beschreibt Doil das Besondere der Christophorus-Gemeinde. „Es gibt nicht den Bruch zwischen Begegnung und Gottesdienstbesuch“, so Röker.

Für beide ist aber auch klar, dass es in erster Linie Birgit Rengel ist, die die Menschen anlockt. „Sie ist mit Herz und Seele dabei.“ „Und dann bedarf es eines Kirchenvorstandes, der die lebendige Gemeinde mitträgt und sich vor allem dafür engagiert“, ergänzt Röker.

„Der Brand hat uns viel Sorgen und Arbeit bereitet, aber das Gemeindeleben hat er nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil wir sind noch näher zusammengerückt“, resümiert Doil.

„Es ist auch eine Chance für uns, vieles zu überdenken und neu zu gestalten“, ergänzt Röker. Und Maximiliane Götz freut sich darauf, ihre Ideen einzubringen, damit die Gemeinde ein Ort für die unterschiedlichen Talente und alle Menschen bleibt.