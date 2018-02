Die KVHS steht für Teilhabe und für lebenslanges Lernen

Tanzen, malen, kochen lachen, kreative Sachen machen – was sich anhört wie ein Aussteiger-Seminar für ein Wochenende in der Toskana, ist ein kleiner Querschnitt dessen, was die Kreisvolkshochschule (KVHS) Helmstedt anbietet.

Ein Blick in das aktuelle Semesterprogramm zeigt: Es gibt wie immer vieles zu entdecken und auszuprobieren. Absolut neu im Kursangebot sind Lach-Yoga oder Latein für Liebhaber.

„Das macht – neben dem Auftrag zur Erfüllung von Sonderaufgaben und allgemeiner Bildung – die Sache auch für uns spannend“, sagen KVHS-Direktor Dietmar Reinert und seine Stellvertreterin Kerstin Schmidt. Überschrieben ist das Halbjahres-Programm mit dem Titel „Teilhabe durch Bildung“. Er bezieht sich auf die Schrift- und Sprachkenntnisse von Migranten, Geflüchteten und Asylbewerbern, ohne die eine Integration auf dem Arbeitsmarkt nicht funktioniere, betonen die Schulleiter. Selbiges gelte für Analphabeten und Schulabbrecher. So bietet die Kreisvolkshochschule neben vielen Deutschkursen auf unterschiedlichen Niveaustufen auch Kurse für den Haupt- und Realschulabschluss.

Obwohl das Arbeitsaufkommen für diese Aufgaben in den vergangenen drei Jahren erheblich zugenommen habe, sei es stets auch gelungen, die traditionellen Programmbereiche zu erhalten, teilweise sogar auszubauen. Dazu einige Beispiele: Im Studienbereich „Kulturelle Bildung“ wird die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Wahrheit gestellt. Senioren reden „Klartext im Alter“, oder es werden Fragen beantwortet zu den Themen Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Gesundheitskurse, Bewegung, kreative Weiterbildung und Kochen bleiben die Klassiker, die in der KVHS-Zentrale auf dem Juleumshof an der Bötticherstraße 2 auf hohes Interesse stoßen. Auch die Außenstellen in Grasleben, Jerxheim, Königslutter, Lehre, Schöningen und Velpke haben in dieser Hinsicht viel zu bieten.

Reinert: „Uns ist es wichtig, den Menschen hier im Landkreis Helmstedt vor Augen zu führen, dass wir viele Angebote für Freizeit und Beruf haben. Sie sollen informativ und sinnvoll sein und möglichst auch Spaß machen.“

Die Palette der Lehrinhalte wird nicht kleiner – im Gegenteil. Die fortschreitende Digitalisierung, die Frage, was sie mit uns macht, sowie Inklusion sind weitere große Themen, denen sich die KVHS demnächst ganz bestimmt annehmen werde.

Wie heißt es doch so schön in einem Internet-Blog für Selbst-Management: „Erfolgreiche Menschen bilden sich immer fort, bleiben stets neugierig und versuchen, sich durch lebenslanges Lernen immer wieder neue Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen.“