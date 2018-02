Die Zukunft unter einem Dach

Welch sinnfälliger Kontrast: Das historische Gebäude der alten Post in Helmstedt ist der Ort, an dem der Landkreis Helmstedt an seiner Zukunft arbeiten will. Vor kurzem erst wurden die frisch renovierten Räume bezogen, die offizielle Inbetriebnahme soll demnächst vollzogen werden. Eine gemietete Büro- und Nutzfläche von 600 Quadratmetern steht für die Zukunftsschmiede in dem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahre 1898 zur Verfügung. Drei Pfeiler sollen dazu beitragen, den wirtschaftlichen Strukturwandel im ehemaligen Helmstedter und Schöninger Braunkohlerevier erfolgreich zu gestalten. Ein von Bund und Land auf drei Jahre gefördertes Regionalmanagement, das Referat Digitale Infrastruktur/Breitband und die geplante gemeinsame Wirtschaftsförderung für die Kommunen im Kreis Helmstedt. Sie alle werden in der alten Post untergebracht, eine Bündelung also der zukunftsträchtigsten Aufgaben und Vorhaben unter einem Dach.

Ein großzügiger Eingangs- und Wartebereich, moderne Büros und Räume für größere Meetings und Präsentationen können am neuen Standort genutzt werden. Die Wahl ist nicht zufällig auf das wuchtige Gebäude gefallen, das zumal am stark befahrenen Postberg liegt. Landrat Gerhard Radeck sagte unserer Zeitung vor einigen Wochen: „Wir wollen die Bedeutung dieser Anlaufstelle öffentlich sichtbar machen.“

Alles unter einem Dach, das bedeute kurze Wege für potenzielle Investoren, meint Christian Vorbrod, Finanzexperte der Kreisverwaltung und kommissarisch verantwortlich für das Regionalmanagement. Die Besetzung der Projektleitung hat sich verzögert. Ein bereits ausgewählter Bewerber aus Garbsen bei Hannover hat dem Landkreis kurzfristig einen Korb gegeben. Eine neue Stellenausschreibung musste auf den Weg gebracht werden. Nun hofft man, diese wichtige Personalfrage bis zum Frühjahr klären zu können – damit der Startschuss für die Helmstedter Zukunftsschmiede öffentlichkeitswirksam erfolgen kann.

Im Zentrum der Anstrengungen steht momentan noch der Ausbau des Breitbandnetzes im ländlichen Raum. Unternehmen und junge Familien würden sich nur dann für den Landkreis als Standort entscheiden, wenn die digitale Versorgung überzeugend sei, erklärt Landrat Radeck.