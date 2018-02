EEW – Marktführer in der Abfallverbrennung

Seit 1998 ist die Müllverbrennungsanlage von Energy from Waste auf dem Kraftwerksgelände Buschhaus bei Esbeck in Betrieb. Das Unternehmen verwandelt jährlich 525 000 Tonnen Abfall in Strom. Der Bau einer neuen Anlage für Klärschlammverbrennung wird derzeit geprüft. Foto: Strohmann

In der Region von vielen kaum wahrgenommen, sitzt in Helmstedt ein europa- und weltweit tätiges Unternehmen, das in Deutschland Marktführer ist: die Energy from Waste GmbH, kurz EEW.

Das Unternehmen plant, baut und betreibt Abfallverbrennungsanlagen. 18 Standorte gibt es derzeit. Einer davon ist das Gelände des Kraftwerks Buschhaus. In Helmstedt an der Schöninger Straße sitzt die EEW-Unternehmenszentrale.

Energy from Waste beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter. Davon sind in der EEW-Zentrale in Helmstedt derzeit 238 Mitarbeiter tätig und 66 Beschäftigte betreuen die Anlage zur thermischen Restmüllverwertung am Standort Buschhaus.

Die EEW GmbH, die vor zwei Jahren für gut 1,4 Milliarden Euro an die chinesische Holding Beijing Enterprises verkauft wurde, hat ihre Keimzelle in den Braunschweigischen Kohle-Bergwerken (BKB). Und genau wie seinerzeit bei der BKB, die sich schon im Jahr 1906 als regionaler Stromversorger betätigte, ist der Verkauf von Strom immer noch die Haupteinnahmequelle.

Doch statt Braunkohle wird nun Abfall zur Stromerzeugung verbrannt. Die 18 von EEW betriebenen Müllverbrennungsanlagen haben eine Jahresverwertungskapazität von etwa 4,7 Millionen Tonnen Abfall, der aus der Hausmüllentsorgung und von Gewerbebetrieben stammt. Damit produziert EEW jährlich insgesamt 2,4 Millionen Kilowattstunden Strom, mit denen der Bedarf von 700 000 Haushalten gedeckt werden kann. Der durchschnittliche EEW-Jahresumsatz liegt deutlich über 500 Millionen Euro.

Derzeit plant EEW, in die Verbrennung von Klärschlamm einzusteigen. Gesetzliche Änderungen, die die Ausbringung von Klärschlamm als Düngemittel stark einschränken, haben nach Angaben von EEW zu zahlreichen Anfragen von potenziellen Kunden geführt.

In der langen Geschichte des Braunkohleabbaus und der später aufgenommenen Müllverbrennung im Helmstedter Revier waren die jeweils verantwortlichen Unternehmen immer auch stark in der beruflichen Aus-und Fortbildung engagiert. Diese Tradition bleibt mit der Fortführung des Ausbildungszentrums erhalten, das EEW von der Helmstedter Revier GmbH übernimmt. Zur langfristigen Sicherung des Ausbildungszentrums öffnet EEW die Einrichtung für andere Betriebe aus der Region. In der Zentrale erhalten derzeit 14 junge Menschen eine Berufsausbildung, die Müllverbrennungsanlage verfügt aktuell über sechs Ausbildungsplätze.