Helmstedt und die Autobahn 2, eine ganz besondere Beziehung

Von der kleinen Kanzel der Autobahnrastanlage Helmstedt-Süd können Reisende einen Blick auf die Stadt werfen. Die Aussichtsplattform ist auch für Fußgänger von der Stadtseite her zugänglich. Foto: Strohmann

Manches ist anders als anderswo an dieser Verkehrsader.

Helmstedt. Viele Orte zwischen der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Hannover liegen an der Autobahn 2, aber keiner so wie Helmstedt. Nur bei Helmstedt zieht eine der wichtigsten Verkehrsadern Europas ihre Bahn durch ein hügeliges Relief, mit einem Auf und Ab, das Fahrer zu der Annahme verleiten könnte, sie seien gerade auf der A 9 im Thüringer Wald unterwegs und nicht am Rande der norddeutschen Tiefebene.

Die A2 und Helmstedt bilden eine Ereigniseinheit, wie man sie nirgendwo sonst findet in unserer Region. Das hängt zu großen Teilen zusammen mit der Bedeutung Helmstedts als Grenzübergang zu Zeiten der DDR und des Kalten Krieges. Diese besondere Bedeutung als Durchlass in eine andere Welt ist bis heute zu spüren.

Der Moment des Innehaltens kurz vor der Grenze, für viele Reisende aus dem Westen in Richtung DDR eine prägende Erfahrung, hat seine gebaute Entsprechung nach der Wende in der Rastanlage Helmstedt-Süd gefunden. Ein neues Innehalten freilich. Es ist die einzige Rastanlage zwischen Hannover und Berlin, die über eine kleine Aussichtskanzel verfügt, von der aus das Panorama einer Stadt – aus nächster Nähe – betrachtet werden kann.

Und als sollte die Verbindung von Autobahn und Ort auch hierdurch dokumentiert werden, gibt es einen Zugang zu dieser Kanzel und zur gesamten Rastanlage samt Restaurant von der Stadtseite her. Keine lückenlose Abschottung des Autobahnareals hinter hohen Zäunen, wie sonst meist üblich.

Über drei Autobahnabfahrten verfügt das kleine Helmstedt und über zwei große Rastanlagen (neben Helmstedt-Süd noch Lappwald-Nord), hinzu kommt der Großparkplatz in Fahrtrichtung Ost, an dessen Ende sich die Zollabfertigung Helmstedt befindet, die es hier trotz des Mauerfalls vor fast 30 Jahren immer noch gibt.