Ihr größter Wunsch: Hierbleiben

Evi Bomballa an ihrem Arbeitsplatz in der Kreisverwaltung.

Junge Menschen braucht das Land. Verwaltungen, Betriebe und Verbände buhlen um Nachwuchskräfte, bilden aus. Wir haben uns mit jungen Frauen und Männern unterhalten, die sich entschieden haben, ihre berufliche Karriere im Landkreis Helmstedt zu starten (siehe auch nebenstehende Seite links).

Anica Strathausen, 20 Jahre alt stammt aus dem Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt; sie macht bei der Strube GmbH&Co.KG in Söllingen eine Ausbildung zur Pflanzentechnologin. Wir haben sie dazu befragt, was sie an diesem Beruf reizt und wie sie die Ausbildung im Südkreis wahrnimmt.

Die junge Frau berichtet: „Aufmerksam geworden bin ich auf die Ausbildung zur Pflanzentechnologin eher zufällig. Ein reiner Bürojob kam für mich nie in Frage, dafür bin ich einfach zu gern im Freien unterwegs. Gleichzeitig wollte ich etwas machen, was mich fordert und ein vielseitiges Aufgabenspektrum mit sich bringt. Mein Fachabitur habe ich in Böhnshausen gemacht, wo ein Saatzuchtunternehmen angesiedelt ist. Das hat mich schließlich auf die Idee gebracht zu schauen, was für berufliche Möglichkeiten es im Bereich der Saatzucht gibt. Nach intensiver Recherche bin ich schließlich auf die Ausbildung zur Pflanzentechnologin bei Strube gestoßen und wusste sofort: Das ist es. Für einen Ausbildungsplatz im Landkreis Helmstedt habe ich mich entschieden, weil ich gern meine Ausbildung zur Pflanzentechnologin bei Strube machen wollte.

Das Saatzuchtunternehmen zeichnet sich durch höchste Forschungskompetenz und Innovationen aus und agiert weltweit. Außerdem ist es nicht weit von meinem Heimatort entfernt, was für mich von Vorteil ist. Kurz gesagt, als ich meine Zusage erhielt, war ich sehr glücklich.

Meine Ausbildung macht mir ungemein viel Spaß. Ich fühle mich in dem Unternehmen sehr gut aufgehoben, habe tolle Vorgesetzte und Kollegen, auf die ich mich stets verlassen kann und die mich tatkräftig unterstützen. Fast wie in einer Familie. Hinzu kommt die abwechslungsreiche Arbeit auf den Feldern und im Labor. Natur und Technik gehen Hand in Hand und ich begleite die Pflanze von der Saat bis zur Ernte, was faszinierend und spannend zugleich ist. Mein Ziel nach der Ausbildung ist es, von Strube übernommen zu werden. Das wäre mein größter Wunsch.“

Evi Bomballa ist 17 Jahre alt, auch sie kommt aus dem benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt, genauer gesagt aus dem Landkreis Börde. Die junge Frau absolviert in der Kreisverwaltung eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Ihr Statement: „Aufmerksam geworden bin ich auf die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten über zwei Praktika in der Stadtverwaltung Oebisfelde-Weferlingen während der Schulzeit. Die Verwaltungsarbeit hat mir sehr gut gefallen und ich war mir schon früh sicher, dass der Beruf der Verwaltungsfachangestellten genau das ist, was ich später einmal machen möchte. Trotzdem habe ich mich über ein drittes Praktikum außerhalb der Verwaltungsarbeit noch einmal abgesichert.

Für einen Ausbildungsplatz im Landkreis Helmstedt habe ich mich entschieden, da das Aufgabenspektrum in der Kreisverwaltung Helmstedt besonders breitgefächert ist. Durch den flexiblen Einsatz habe ich die Möglichkeit, alle Verwaltungsbereiche kennenzulernen und zu schauen, welche Felder mich vor allem interessieren. Die Option, nach erfolgreicher Ausbildung übernommen zu werden, hat bei meiner Wahl ebenso eine Rolle gespielt wie die hervorragenden Weiterbildungsmöglichkeiten.

Meine Ausbildung ist super. Ich komme unglaublich gern zur Arbeit. Zum einen wegen der tollen Kollegen. Die Hilfsbereitschaft untereinander ist großartig und meine Beziehung zu Vorgesetzten und Kollegen könnte nicht besser sein. Zum anderen aufgrund der Aufgabenvielfalt. Tatsächlich lernt man hier fürs Leben. Indessen habe ich viele Bereiche der Verwaltungsarbeit kennenlernen können. Persönlich fand ich den Bereich Schule, Kultur und Sport sowie die Führerscheinstelle besonders spannend.

Mein Ziel nach der Ausbildung ist es, vom Landkreis übernommen zu werden. Darum ist mir ein guter Abschluss wichtig. Mittelfristig plane ich, mich über diverse Lehrgänge weiterzuqualifizieren. Und irgendwann in den gehobenen Dienst übernommen zu werden, das wäre ein echter Traum.“