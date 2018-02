Was jungen Menschen wichtig ist: Vielseitigkeit

Jonas Scharnowski an seinem Arbeitsplatz in der Rettungswache.

Dominique Winter, 25 Jahre alt, macht auf der Burg Warberg eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Wir haben den Barmker danach gefragt, wie er zu diesem Berufszweig gekommen ist und wie ihm die Ausbildung gefällt:

„Aufmerksam geworden bin ich auf die Ausbildung über Bekannte. Daraufhin habe ich mich intensiv mit der Ausbildung zum Hotelfachmann auseinandergesetzt und über ein längeres Praktikum hier auf der Burg Warberg noch einmal für mich geprüft, ob die Ausbildung mit meinen beruflichen Vorstellungen übereinstimmt. Tatsächlich hat mit die Arbeit dann unheimlich gut gefallen und ich war mir sicher, dass ich den Beruf erlernen möchte. Dass es mit der Bewerbung hier auf der Burg Warberg geklappt hat, ist für mich persönlich ein echter Glücksfall.

Für eine Ausbildung im Landkreis Helmstedt habe ich mich entschieden, weil ich gern in der Region bleiben wollte. Ich bin in Söllingen aufgewachsen, absolviere meine Ausbildung in Warberg und wohne in Barmke – da ist man im Landkreis gut vernetzt.

Meine Ausbildung gefällt mir sehr gut. Ich wirke in allen Bereichen des Hotelbetriebs mit und sorge dafür, dass sich unsere Gäste wohlfühlen. Ob am Telefon, an der Rezeption oder im Service, Höflichkeit, Freundlichkeit und Zuvorkommenheit werden bei uns besonders groß geschrieben. Hinzu kommen die großartigen Events, die wir hier auf der Burg ausrichten. Neben der praktischen Arbeit vor Ort werden mir in der Berufsschule die Grundlagen der Gastronomie- und Hotelwirtschaft vermittelt. Auch hier ist das Spektrum breitgefächert und reicht von Buchhaltung und Rechnungswesen bis hin zur Warenwirtschaft. Am besten gefällt mir jedoch, dass wir als ganzes Team Hand in Hand arbeiten und sich jeder auf den anderen verlassen kann. Das ist großartig.

Mein Ziel nach der Ausbildung steht noch nicht fest. Ich könnte mir jedoch indes vorstellen, später den Landkreis zu verlassen, um in einem größeren Stadthotel noch einmal neue Berufserfahrungen sammeln zu können. Vielleicht sogar im Ausland.“

Zweites Beispiel: Carolina Stauber, 19 Jahre alt, aus Helmstedt, macht beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin im Pflegeheim Süpplingen.

Sie berichtet: „Aufmerksam geworden bin ich auf die Ausbildung durch die Ausbildungsplatzbörse. Die Berufsbeschreibung der examinierten Altenpflegerin hat mich sofort angesprochen. Um ganz sicher zu gehen, habe ich beim DRK ein zweiwöchiges Praktikum in der Altenpflege absolviert. Dieses hat mich nochmals darin bestärkt, diesen Beruf zu erlernen.

Für eine Ausbildung im Landkreis Helmstedt habe ich mich entschieden, weil ich die Ausbildung gern beim DRK Helmstedt machen wollte. Ich hatte natürlich mehrere Bewerbungen geschrieben, hoffte jedoch, dass der Träger sich für mich entscheidet. Zum einen, weil ich das Pflegekonzept des DRK einfach großartig finde.

Es hat mich von Beginn an angesprochen und überzeugt. Zum anderen, weil ich bedingt durch die Größe des Trägers später auch in anderen Heimen des Landkreises eingesetzt werden kann. Somit ergeben sich langfristig für mich überall Möglichkeiten und Perspektiven.

Meine Ausbildung gefällt mir sehr, sehr gut. Die Kollegen, die Vorgesetzten, die Bewohner – es passt einfach alles und ich bin so dankbar, hier meinen Traumberuf erlernen zu dürfen. Vor allem die Arbeit mit den Bewohnern liegt mir am Herzen. Sie führt mir täglich vor Augen, wie wenig es bedarf, um andere glücklich zu machen. Eine kleine Geste, ein Lächeln, Geduld und Zeit. Natürlich hat mein Beruf auch seine Schattenseite: das Sterben. Doch statt über den Tod nachzudenken, versuche ich, das Leben mit seinen wunderbaren Momenten in den Mittelpunkt zu stellen. Mein Ziel ist es, den verbleibenden Lebensweg unserer Bewohner so schön und angenehm wie nur möglich zu gestalten. Abschiednehmen gehört zu unserem Beruf dazu. Das macht es nicht unbedingt leichter, man lernt aber mit der Zeit, den Tod zu akzeptieren.

Mein Ziel nach der Ausbildung ist es, beim DRK als examinierte Altenpflegerin eingestellt zu werden. Vorerst heißt es jedoch, fleißig für die Abschlussprüfung zu lernen. Später würde ich mich gern zur Hygienebeauftragten oder zur Pflegedienstleitung weiterqualifizieren.“

Drittes Beispiel: Jonas Scharnowski, 20 Jahre aus Schöningen, macht beim Landkreis Helmstedt eine Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Er sagt: „Aufmerksam geworden bin ich auf die Ausbildung vor allem über Mundpropaganda. Ich bin seit meinem 10. Lebensjahr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen und hatte somit bereits früh Kontakt unter anderem zum Rettungsdienst des Landkreis Helmstedt. In Gesprächen und über das Internet habe ich dann ausgelotet, ob der Beruf des Notfallsanitäters für mich in Frage kommt. Vor allem die Vielseitigkeit des Berufs, es jeden Tag mit anderen Menschen zu tun zu haben und tatsächlich auch Leben retten zu können, hat mich überzeugt, mich beim Landkreis für die Ausbildung zu bewerben.

Für eine Ausbildung im Landkreis Helmstedt habe ich mich entschieden, weil ich sehr heimatverbunden bin. Ich fühle mich im Landkreis Helmstedt wohl und bin hier fest verankert. Warum sollte ich nach Braunschweig oder Wolfsburg fahren, wenn ich eine qualifizierte und breitgefächerte Ausbildung vor Ort absolvieren kann? Ich erhalte jegliche Unterstützung, die ich brauche, und sogar mehr. Zum Beispiel den Führerschein zum Fahren des Rettungswagens. Dass die Kosten für diesen vom Landkreis übernommen werden, ist nicht selbstverständlich. Ich bin sehr dankbar, die Ausbildung hier machen zu dürfen.

Meine Ausbildung gefällt mir sehr gut und ist sogar noch abwechslungsreicher als ich annahm. Sie beinhaltet neben der Arbeit in der Rettungswache zudem theoretische und praktische Blöcke, letztgenannte über Praktika. Zum Beispiel im Krankenhaus, wo die medizinische Versorgung im Fokus steht. Aber auch in der Altenpflege, in der ambulanten Pflege, im Kindergarten oder bei der Lebenshilfe, wo es darum geht, meinen Gegenüber emotional gut abzuholen. Tatsächlich darf das Zwischenmenschliche im Notfall nicht zu kurz kommen.

Mein Ziel nach der Ausbildung ist es, übernommen zu werden. Ich möchte im Landkreis Helmstedt bleiben und mein Wissen hier anwenden. Langfristig würde ich mich gern zum Praxisanleiter Rettungsdienst und Organisatorischen Leiter Rettungsdienst weiterbilden.“