Jäger schätzen und hegen die Artenvielfalt

Die Anzahl der Jäger im Landkreis Helmstedt steigt kontinuierlich. Kreisjägermeister Henning Thiele führt das auf das steigende Interesse an der Natur zurück. Und damit macht er deutlich, dass es Jägern heute nicht nur um das Jagen, also um das Erlegen von Tieren geht.

„Die Jägerschaft ist der größte Naturschutzverband in Deutschland“, behauptet Heinz-Otto Krügener, stellvertretender Vorsitzender der Jägerschaft im Landkreis Helmstedt. „Und Jäger haben alle eine Ausbildung, in der sie umfangreiche Kenntnisse über Wild und Natur vermittelt bekommen.“

„Der Altersdurchschnitt der Kursteilnehmer liegt bei 30 Jahren. Die Hälfte sind Frauen.“ Henning Thiele über die Kurse zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung.

Wer Artenvielfalt erleben möchte, hat dazu im Landkreis Helmstedt aufgrund der geologischen und landschaftlichen Strukturen viele Möglichkeiten. Als Beispiele nennt er die Naturschutzgebiete Heeseberg, Rieseberger Moor und Lutterlandbruch. Thiele betont, dass Jagd nicht bloß ein Hobby sei.

Wer eine Eigenjagd hat beziehungsweise eine Jagd gepachtet hat, hat laut Jagdgesetz auch Pflichten. Jagdpächter haften zum Beispiel für den Schaden, den Wildschweine auf landwirtschaftlichen Flächen anrichten. „Und das kann kostspielig werden“, sagt Thiele.

Es sei aber schwierig, die vielen Wildschweine in der Region ausreichend zu bejagen. In großen Mais- und Rapsfeldern finden die Tiere nicht nur genügend Nahrung, sondern können sich auch gut verstecken. „Es gibt zwar Bejagungsschneisen in den Feldern, aber trotzdem ist die Jagd in den Sommermonaten kaum möglich. Wir versuchen, das im Winter nachzuholen.“

Auch um einen Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in Deutschland zu verhindern, sei die Schonzeit für Schwarzwild im Landkreis Helmstedt schon vor einigen Jahren ausgesetzt und die Jagd intensiviert worden. Um hier erfolgreich zu sein, brauche man viele Jäger, die schießen können und wollen. „Das ist oft eine organisatorische Herausforderung“, sagt Thiele.

Zu schaffen machen der Jägerschaft auch die Neozoen, also eingewanderte Tierarten wie Waschbär, Nutria oder Marderhunde, die einheimische Tierbestände bedrohen und deshalb wie die Wildschweine intensiv bejagt werden.

Zu den Aufgaben der Jäger gehört laut Bundesjagdgesetz auch die Hege. Darunter fallen laut Thiele alle Maßnahmen, einen artenreichen und gesunden Wildbestand zu erhalten. Ein Beispiel ist die Wildfütterung in Notzeiten, also in extremen Wintern. „Das brauchten wir in den letzten Jahren allerdings nicht“, sagt Thiele.

Aufgaben des Naturschutzes gehören ebenfalls zur Hege. So hat die Jägerschaft Helmstedt einige Biotopflächen wie zum Beispiel Streuobstwiesen und Feldgehölze gekauft. „Das sind Rückzugsflächen für Tiere, die dem Artenschutz dienen“, erklärt Krügener. Die beiden Jäger freuen sich darüber, dass im Landkreis wieder Kraniche brüten, Kiebitze, Fasane und Rebhühner zu sehen sind, die Fischotter zunehmen und der Luchs zurückgekehrt ist.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Jäger ist es, ihr umfangreiches Wissen weiterzugeben. In einem Infomobil zeigen sie die Tiere, die in unseren Wäldern leben. Mit der Initiative „Lernort Natur“ versuchen die Jäger Schulkinder für die Themen Wald, Wild und Natur zu begeistern.

Und was machen Menschen, die die Tiere erleben möchten? Thiele empfiehlt, einen Jäger zu fragen, ob man ihn mal in den Wald oder auf den Hochsitz begleiten könnte. Krügener schlägt vor, mit einem Fernglas und viel Zeit in eines der Naturschutzgebiete im Landkreis zu gehen. „Mit Glück kann man einiges hören und entdecken.“

Aber man sollte unbedingt auf den Wegen bleiben und sich ruhig verhalten, denn für Tiere ist es wichtig, dass man sie in ihren Rückzugsräumen nicht stört.

ZAHLEN UND FAKTEN Die Jägerschaft im Landkreis hat 700 Mitglieder. Der Altersdurchschnitt liegt bei knapp unter 60 Jahren, die Männer überwiegen. Aber das wird sich in den nächsten Jahren ändern: „In den Kursen zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung sind mittlerweile fast die Hälfte der Teilnehmer Frauen und der Altersdurchschnitt der Kursteilnehmer liegt bei etwa 30 Jahren“, so Thiele.