Pferdeunterstand in der Memelstraße brennt komplett aus

Helmstedt Ein Pferdeunterstand und ein Traktor sind in der Nacht in Helmstedt komplett ausgebrannt, berichtet Alexander Weiss, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt. Um 0.38 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Brände in den angrenzenden Wald und auf weitere Stallgebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden.