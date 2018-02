Weniger Menschen im Landkreis ohne Job – trotz Kälte

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Helmstedt hat sich von Januar auf Februar um 23 auf 3398 Personen verringert. Das hat die Agentur für Arbeit Helmstedt am Mittwoch mitgeteilt. Das waren 128 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Februar 6,9 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 7,2 Prozent. Dabei meldeten sich 712 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 34 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 721 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 50). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1441 Arbeitslosmeldungen – 80 mehr als im Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 1267 Abmeldungen von Arbeitslosen (plus 104). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Februar um 36 Stellen auf 665 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 7 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Februar 178 neue Arbeitsstellen, 39 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 280 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 68.

„Die Zahl der Arbeitslosen entwickelte sich zum Vormonat regional unterschiedlich. In Wolfsburg stagnierte sie, in Helmstedt verringerte sich die Zahl leicht und in Gifhorn stieg sie an. Der Aufwuchs im Landkreis Gifhorn ist auf den weiteren Einfluss der Temperaturen auf die Außenberufe zurückzuführen. Erfreulicherweise blicken wir auf eine positive Entwicklung der vakanten Arbeitsstellen im gesamten Agenturbezirk seit Beginn des neuen Jahres, so dass wir im März mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit rechnen“, so Ulf Steinmann, Leiter der Arbeitsagentur Helmstedt.