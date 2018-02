Unbekannter rammt Auto und verschwindet

Helmstedt Die Polizei in Helmstedt sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag auf dem Parkplatz Holzberg ereignete. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Eine 44 Jahre alte Frau aus dem Kreis Helmstedt parkte dort um 8 Uhr ihren weißen VW Golf rückwärts in einer Parklücke ein. Als sie gegen 13.10 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass ein Unbekannter mit einem wahrscheinlich roten Wagen ihr Auto im Frontbereich beschädigt hatte. Eine Nachricht konnte sie an ihrem PKW nicht finden. Da der Parkplatz zu der angegebenen Uhrzeit gut frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen den Unfall beobachtet haben. Hinweise unter Telefon (0 53 51) 5210.

