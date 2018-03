Rock’n’Roll mit Stars aus Buddy-Musical

Helmstedt Eine der erfolgreichsten und besten Rock ’n’ Roll-Shows Deutschlands zieht ihr Publikum in den Bann der 50er/60er Jahre. In ihrer aktuellen Show, die am heutigen Samstagabend ab 20 Uhr auf der Bühne des Helmstedter Brunnentheaters zu erleben ist, widmen sich die Stars aus dem Buddy-Holly-Musical...