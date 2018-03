Die heiteren Revolutionäre der DDR

Im Zonengrenzmuseum herrschte am Mittwochmorgen eine gewisse Leere, was Besucher betrifft. Dabei wird das Museum am Südertor noch bis zum 27. Mai voll sein – voll von Fotos und Texten, die den Alltag in der DDR nachdrücklich in Erinnerung rufen. Die Ausstellung „Voll der Osten“ – ein auf den ersten Blick spartanisches Angebot auf 20 Schautafeln – vermittelt gerafft, aber bildlich und textlich beobachtungsscharf und klug verdichtet, wie...