Helmstedt. Zwischen Dienstagnachmittag 17 Uhr und Mittwochmorgen 05.45 Uhr gelangten Unbekannte durch gewaltsames Öffnen einer Tür in das Gebäude einer Baufirma an der Dieselstraße. Die Täter schienen über Ortskenntnis zu verfügen, denn sie zerstörten eine Trennwand und gelangten so zu einem Raum, in dem sich ein Tresor befand. Dieser wurde von den Tätern gewaltsam geöffnet. Was genau sich im Tresor befand, muss erst noch in den nächsten Tagen ermittelt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder