Diskussion rund ums Grüne Band

Marienborn Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Erinnerungslandschaft Grünes Band. Zur Verbindung von Gedenkkultur und Naturschutz“ findet am Donnerstag, 22. März, 17 Uhr, in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn statt. An diesem Abend soll unter anderem darüber...