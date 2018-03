Lesevergnügen auf der Buchmesse erlebt

Vier Tage lang steht die Messestadt Leipzig im Zeichen des Buches. Viele junge Menschen und Schulklassen jeglicher Altersstufen zogen in den vergangenen Tagen durch die Leipziger Messehallen. Am Donnerstag stürzten sich mehr als 80 Helmstedter in das Getümmel, um das Neueste vom Büchermarkt zu...