Kita "Lehre Zwo" eröffnet erst 2019

Die neue Kindertagesstätte "Lehre Zwo" wird erst zum Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 den Betrieb aufnehmen. Das teilte die Gemeinde Lehre nun mit. Der ursprüngliche Zeitplan, der eine Eröffnung in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorsah, kann demnach nicht eingehalten werden. Die Gründe für diese Verschiebung in der Zeitplanung seien vielschichtig und lägen zum Teil in der baulichen Umsetzung der Planung, so Gemeindebürgermeister...