Polizei zieht Raser und Fälscher aus dem Verkehr

Helmstedt Bei groß angelegten Kontrollen in Helmstedt und Umgebung stoppt die Polizei Verkehrssünder. Auch der Zoll ist nun an den Ermittlungen beteiligt.

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle in Helmstedt und Umgebung hat die Polizei im Verlauf des Montags einige grobe Verstöße geahndet. So wurden bei der Geschwindigkeitsmessung im Bruchweg insgesamt 17 Verstöße festgestellt. Dort erlaubt sind 30 km/h, die gröbste Überschreitung lag bei 54 km/h. Das ergibt ein Bußgeld von 80 Euro und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

An der Bundesstraße 1 bei Süpplingen am Nordschacht waren bei zulässigen 70 km/h weitere vier Verstöße zu verzeichnen. Hierbei lag der höchste gemessene Wert bei 100 km/h; das macht ebenfalls ein Bußgeld von 80 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Bei einer Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf der Bundesstraße 244 wurden 15 Lastwagen kontrolliert. Geahndet wurden zehn Verstöße, unter anderem wegen mangelnder Ladungssicherung und Geschwindigkeitsüberschreitung.

An einer weiteren Kontrollstelle (B 1/Magdeburger Warte) wurden überdies diverse Fahrzeuge auch vom Zoll kontrolliert. Die Beamten stellten einige Verstöße unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder Erlöschens der Betriebserlaubnis fest.

Trotz einiger Anhaltspunkte, die für eine Beeinflussung verschiedener Fahrzeugführer durch berauschende Mittel sprachen, verliefen die Vortests negativ. Zusammenfassend kann für die Kontrollen des Hauptzollamtes Braunschweig gesagt werden, dass es viele Verdachtsfälle im Bereich der KFZ-Steuer, des Betruges und des Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz gab. Weiteres muss durch den Zoll nachermittelt werden.