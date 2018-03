Helmstedt Während ihres Übungsdienstes am Mittwochabend wurde die Ortsfeuerwehr Helmstedt zu einem vermeintlichen Gasaustritt alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus am Tangermühlenweg gab es die Vermutung, dass die Heizung defekt sei und Gas ausströmen sollte. Die entsprechende Wohnung wurde kontrolliert, es gab keine Feststellungen. Somit auch keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr.

