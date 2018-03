Einbruchsserie – Betroffen sind drei Läden und der Friedhof

Helmstedt Die Serie von Einbrüchen in Helmstedt reißt nicht ab. In der Nacht zu Donnerstag drangen Einbrecher in fünf Gebäude ein. Dazu zählt ein Kindergarten.

Mit einer Einbruchsserie an fünf Tatorten im Stadtgebiet muss sich die Polizei Helmstedt befassen. Eingebrochen wurde in ein Wellness-Center, eine Fahrschule, eine Bäckerei, eine Kindertagesstätte und in eine Friedhofskapelle. Dabei hatten es die Täter jeweils auf Bargeld abgesehen. Der Verdacht besteht, dass es sich bei allen Taten um ein und dieselbe Bande handelt Im Wellness-Center am Gröpern waren sie in der Nacht zu Donnerstag eingedrungen. Nachdem sie das Innere des Gebäudes betreten hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse. Was genau entwendet wurde wird in den nächsten Tagen ermittelt. Derzeitig entstandener Schaden: 1000 Euro.

Ebenfalls am Gröpern gelangten die Unbekannten zwischen 23 Uhr und 10 Uhr durch gewaltsames Öffnen der Zugangstür in eine Fahrschule. Auch dort stellten sie alles gründlich auf den Kopf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Laptop. Der hier angerichtete Schaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen.

Ob davor oder danach, führte sie ihr Weg weiter zu einer Bäckereifiliale ans Braunschweiger Tor, wo die Einbrecher mit Gewalt eine verschlossene Eingangstür überwanden. Auch hier dauern die Ermittlung zum Diebesgut noch an, allerdings wurde durch das gewaltsame Vorgehen der Täter ein Schaden von 2000 Euro verursacht.

Im Harbker Weg schafften es die Einbrecher abermals, gewaltsam die Zugangstür einer dortigen Kindertagesstätte zu öffnen, um die Räume nach Beute zu durchforsten. Der Sachschaden beträgt derzeit, neben der noch zu ermittelnden Beute mindestens 500 Euro.

Zu guter Letzt machten die Einbrecher auch nicht vor einer kirchlichen Einrichtung halt. Sie brachen in die Kapelle des St. Stephanie-Friedhofes am Tangermühlenweg ein. Die Täter überwanden gewaltsam ein Fenster, versuchten aber vergeblich einen Metallschrank zu öffnen. Nach erstem Überblick wurde anscheinend nichts entwendet. Zurück ließen die Täter einen Schaden von 500 Euro.