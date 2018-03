Vom Juleumsturm aus das Panorama genießen

Helmstedt Am sieben Samstagen bietet die Kreisverwaltung die Möglichkeit, den Juleumsturm zu besteigen. Auch der Blick in die Uni-Bibliothek ist möglich.

Das Juleum, das Hauptgebäude der ehemaligen Universität in Helmstedt, gilt bei vielen Gästen der Stadt als Ziel, nicht nur als Fotomotiv. Angebote wie zum Beispiel Konzerte oder Vorträge in der Festaula oder ein Besuch im Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt würden gern wahrgenommen, weiß die dafür verantwortliche Kulturabteilung des Landkreises. Eine weitere Attraktion ist der Juleumsturm, der ab April an sieben Terminen für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Wie auch schon im Jahr 2017 ist an diesen Terminen auch die ehemalige Universitätsbibliothek geöffnet. So können interessierte Turmbesteiger nach gut einem Drittel der 153 steinernen Stufen eine Pause im neu renovierten Bibliothekssaal machen.

Die Aussicht vom rund 30 Meter hohen Turm auf Helmstedt und die nähere Umgebung, gewährt dem Betrachter neue Blickwinkel. Selbst für Ortskundige erschließe sich ein völlig anderes Stadtbild.

So heißt es in der Mitteilung des Landkreises: „Die Vogelperspektive ermöglicht oft überraschende Eindrücke, wie zum Beispiel die vielen Grün- und Waldflächen in und um Helmstedt, die erhöht liegende St.-Stephani-Kirche oder die unterschiedlichen Turmhöhen des am Juleum unmittelbar angrenzenden Collegienflügels“.

An folgenden Terminen ist der Juleumsturm jeweils in der Zeit von 11 bis 12 Uhr geöffnet: Am 7. April, 5. Mai. 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September und am 6. Oktober.

Und ein Besuch der ehemalige Universitätsbibliothek ist wo von 10.45 bis 12.30 Uhr möglich. Dort zu sehen ist auch die Sonderausstellung „500 Jahre Reformation - Unterwegssein auf neuen Wegen“.

Der Eintritt ist frei. Die Kreisverwaltung macht darauf aufmerksam, dass es zu Wartezeiten kommen kann, da sich nur eine begrenzte Personenzahl gleichzeitig auf der Plattform des Turms aufhalten darf. Kindern ist die Turmbesteigung ebenso gestattet, jedoch nur in Begleitung von Aufsichtspersonen.