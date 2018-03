Wildschweine weiter im Fokus der Jäger

Ehrungen für lange Treue gab es auf der Jahresversammlung der Jägerschaft des Landkreises Helmstedt. Vorsitzender Hubert Böning aus Hoiersdorf überreichte Urkunden und Anstecknadeln: für 60 Jahre im Deutschen Waidwerk an Otto Ochsendorf-Lampe aus Lelm und Karl Wiskow aus Schöningen sowie für 50 Jahre an Henning Jacobs aus Büddenstedt, Horst Jürgens aus Lelm und den ehemaligen Kreisjägermeister Christian Köchy aus Jerxheim. Wie es in einer Mitteilung weiter heißt, bekamen bronzene Anstecknadeln für besondere Verdienste im Deutschen Jagdverband (DJV) Jürgen Dieckmann aus Klein Steimke, Walter Ohse aus Groß Sisbeck und Andreas Rubow aus Ahmstorf sowie als Nichtjäger Werner Gantz aus Königslutter die Verdienstplakette in Bronze des LJN für 20-jährige Pressearbeit.

In Vertretung des erkrankten Kreisjägermeisters Henning Thiele verlas Hubert Böning auch den Streckenjahresbericht – die Abschusszahlen aus den sechs Hegeringen der Jägerschaft: Rehwild 2786 Stück einschließlich 330 Stück Fallwild, Schwarzwild 2780 (847 mehr als im Vorjahr), Rotwild 26 (einschließlich eines starken, in der Brunftzeit nach einem Zweikampf verendeten Hirsches), Damwild 71 (davon 11 Fallwild) und 2 Stück Muffelwild, 232 Feldhasen, 32 Wildkaninchen, 837 Füchse, 466 Waschbären, 303 Nutrias und 417 Stück weiteres Haarwild sowie 970 Stück Federwild.

Angesichts des hohen Wildschweinbestands gelte es vordringlich – auch wegen der drohenden afrikanischen Schweinepest – die Population massiv zu reduzieren. „Wir sind mehr als nur Wildschweinbekämpfer“, betonte der Vorsitzende mit dem Hinweis auf die Hege aller Wildtierbestände. Und zum Schutzstatus des Wolfes sagte er: „Endlich hat im Landtag darüber das Nachdenken eingesetzt.“ Den hohen Stellenwert des Jagdwesens stellte in Vertretung des Landrates Wolfgang Herzog heraus. „Wir lassen sie nicht alleine“, versprach er und kündigte an, Fallwildsammelstellen einzurichten.