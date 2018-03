63-Jähriger kommt mit Auto von der Straße ab

Wie die Polizei mitteilte, war ein 63-Jähriger mit seinem BMW auf der B 1 aus Richtung Süpplingen in Richtung Helmstedt unterwegs. Kurz hinter der Einmündung nach Emmerstedt sei er mit seinem Auto nach rechts von der Straße abgekommen – gegen 11.20 Uhr sei das passiert. Für den Unfall habe es keinen erkennbaren Anlass gegeben, so die Polizei. Der Wagen blieb im Straßengraben und auf dem angrenzenden Acker liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Andere Fahrer waren am Unfall nicht beteiligt.

