Ein Sortiment von legendärer Breite

Zu den einschneidenden Jahren in der Geschichte der Helmstedter Fußgängerzone gehört 1983. Damals gab es viel Aufregung, die Woolworth-Kette eröffnete ihr Kaufhaus in der Neumärker Straße. „Es ging um die Mittagspause im örtlichen Einzelhandel, die mit dieser Neuansiedlung plötzlich in Gefahr...