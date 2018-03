Gasgeruch: Vorsfelder Straße in Helmstedt ist gesperrt

Helmstedt Wegen Gasgeruchs in der Sparkassenfiliale an der Vorsfelder Straße in Helmstedt läuft zur Stunde ein Feuerwehreinsatz. Der Rettungsdienst ist vor Ort, die Straße gesperrt. Die Ursache ist noch unklar.