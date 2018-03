Arbeitslosenquote sinkt auf 6,5 Prozent

Im Landkreis Helmstedt waren im März 3234 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren laut Pressemitteilung der Agentur für Arbeit 164 Männer und Frauen – beziehungsweise 4,8 Prozent – weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote betrug demnach 6,5 Prozent, im Vorjahres-Monat hatte sie noch 7,1 Prozent betragen.

„Die einsetzende Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt machte sich im März im Landkreis Helmstedt bemerkbar. Die Arbeitslosigkeit sank. Das ist auf saisonal bedingte Wiedereinstellungen und ein hohes Niveau an offenen Arbeitsstellen zurückzuführen“, erklärt Andreas Kühne, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt.

Er appelliert an die Arbeitgeber hinsichtlich des nahenden Ausbildungsbeginns: „Derzeit laufen die Vermittlungen zwischen offenen Ausbildungsplätzen und jungen Menschen, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind, auf Hochtouren. Unsere Berufsberatung ist an den Schulen, in unseren Häusern und auch auf Messen aktiv, um jedem ein passendes Angebot unterbreiten zu können. Unternehmen, die noch Azubis suchen, sollten sich spätestens jetzt mit unserem Arbeitgeber-Service in Verbindung setzen.“