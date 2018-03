Wohnung in Helmstedt brennt aus

Keine ruhige Nacht für die Ortsfeuerwehr Helmstedt: Um 2.43 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem unklaren Feuerschein am Langen Steinweg gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, stand eine Wohnung in einem Hinterhaus in Flammen. Anfängliche Befürchtungen, eine Person würde vermisst werden, bestätigten sich nicht, erklärt Feuerwehr-Sprecher Alexander Weis.

Ein Trupp drang unter Atemschutz in das Gebäude ein, um das Feuer zu bekämpfen, ein weiterer Trupp verhinderte, dass die Flammen auf die Nachbarhäuser übergreifen konnten. Allein war der Brand für die Helmstedter aber nicht zu bändigen - sie forderten Verstärkung von der Ortsfeuerwehr Emmerstedt sowie die Kreisfeuerwehr an.

Wie Weis weiter berichtet, war das Feuer um 3.30 Uhr unter Kontrolle. Um 6.10 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet - vorher standen noch Nachlöscharbeiten an. Die Brandursache ist noch unklar.