A2 - Unfall bei Helmstedt mit fünf beteiligten PKW

Helmstedt Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Helmstedt West und Rennau. Die Fahrzeuginsassen wurden vor Ort behandelt.

Zwischen den Anschlussstellen Helmstedt West und Rennau hat es am Freitagnachmittag einen Unfall gegeben. Wie die Ortsfeuerwehr Helmstedt berichtet, krachte es um 14.14 Uhr auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Braunschweig. Fünf Autos sollen in den Unfall verwickelt gewesen sein. Wie ein Polizeisprecher gegenüber news38 bestätigte, sei aber niemand ernsthaft verletzt worden.

Die Fahrzeuginsassen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, während die Feuerwehr die Unfallstelle sicherte und die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsstoffe kontrollierte. Laut Informationen der Verkehrs Management gibt es keine Verkehrsbehinderungen - die Strecke ist frei.