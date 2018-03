Eltern lernen, „Nein“ zu sagen

„Klare Eltern – starke Kinder: NEIN aus Liebe und gutem Gewissen.“ So lautet der Titel eines Vortrags, der am Donnerstag, 5. April, 18 Uhr, in der Krippe Lummerland, Beek 1, des Deutschen Roten Kreuzes zu hören ist. Eltern erfahren dann, wie sie lernen, liebevoll und doch klar „Nein“ zu sagen, ohne...