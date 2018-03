Neues Leben entsteht

Es wird Ostern. Die Ostersüßigkeiten befinden sich schon lange in den Regalen, und in den Vorgärten wurden diese Woche bunte Ostereier in die Bäume und Sträucher gehängt. Ostereier sind ein Brauch heidnischen Ursprungs, aber wir haben sie sozusagen getauft. Was könnten uns ihre Farben sagen? ...