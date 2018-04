SED hat Spitzensportler politisch ausgenutzt

Das Schicksal von Leistungssportlern der DDR im Kalten Krieg steht im Mittelpunkt des Vortrags „Vom Idol zum Verräter“, den die Sporthistorikerin Dr. Jutta Braun am Freitag, 6. April, um 17 Uhr in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn hält. Anschließend berichten die beiden ehemaligen DDR-Sportlerinnen Renate Vogel und Gesine Tettenborn über ihre Erfahrungen. Die Veranstaltung findet anlässlich des Weltolympiatages in...